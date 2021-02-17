توجيه حكومي بالمباشرة الفورية لصيانة وتأهيل طرق مداخل بغداد

2021/02/17 | 18:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، بالمباشرة الفورية لصيانة وتأهيل طرق مداخل بغداد.وقالت الأمانة في بيان، إنها “وجهت بتكليف وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة ومحافظة بغداد، بالمباشرة الفورية لصيانة وتأهيل مداخل العاصمة بغداد وطرقها، وضرورة قيام الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة، بتنفيذ التوصيات الخاصة التي صادقت عليها اللجنة المختصة بـ (متابعة […]

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