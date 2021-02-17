طالباني يعزي الشاعر مظفر النواب بوفاة شقيقه

2021/02/17 | 18:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، برقية تعزية الى الشاعر مظفر النواب بوفاة شقيقه (حسام عبدالمجيد النواب).

وجاء في نص البرقية، وتلقى PUKmedia نسخة منه:

"الاستاذ والشاعر الكبير مظفر النواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ببالغ الحزن والٲسی تلقيت نبٲ وفاة شقيقكم المغفور له بإذن الله السيد حسام عبدالمجيد النواب، وبهذه المناسبة الٲليمة أتقدم بخالص التعازي والموآساة القلبية لكم ولعائلتكم المناضلة الكريمة.

ادعوا من الله عز وجل ان يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان.

ٳنا لله وٳنا ٳليه راجعون".

PUKmedia عن اعلام نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان

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