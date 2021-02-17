المرور توضح حقيقة عودة العمل بنظام الزوجي والفردي

2021/02/17 | 18:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مديرية المرور العامة، الأربعاء، عدم إمكانية عودة نظام الزوجي والفردي على المركبات، فيما أعلنت خططها لفتح الشوارع والجسور المغلقة.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “حتى الآن لا توجد تعليمات بشأن الجهة التي ستقوم بتغريم المخالفين على عدم ارتداء الكمامة هل المرور أم الشرطة المحلية أم القوات الماسكة […]

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