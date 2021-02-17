الصدر: لم ولن أقبل بتدخل دول الجوار بالشأن العراقي أو التعدي على عراقنا الحبيب

2021/02/17 | 18:27 - المصدر: قناة التغيير

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قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر لم ولن أقبل بتدخل دول الجوار بالشأن العراقي أو التعدي على عراقنا الحبيب

وأضاف الصدر أنه لم ولن يرضى أن يكون العراق منطلقا للتعدي على دول الجوار مطلقاً، واصفا ما يحدث من تصعيد في سنجار وما حدث من قصف غير مبرر في أربيل ومحاصرة بعض المطارات في الجنوب بالمقدمة لإلغاء زيارة بابا الفاتيكان للعراق أو مقدمة لإلغاء الانتخابات المبكرة، محذرا ومنبها إلى ما قد يحدث في سنجار والحدود مع تركيا، داعيا الحكومة إلى الالتفات إلى ذلك والتعامل معه بحذر وحكمة.

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