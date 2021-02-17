إصابة لاعب أربيل بكورونا

2021/02/17 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الفحوصات الطبية إصابة لاعب أربيل، نوزاد عبد الحميد، بفيروس كورونا المستجد.

وقال المنسق الإعلامي للنادي ريبين رمزي لكووورة، إن الفحوصات تشمل جميع اللاعبين، للتأكد من سلامة الفريق قبل استئناف التدريبات تحضيرا للمرحلة الثانية من الدوري.

وبين أن الهيئة الإدارية للنادي تراقب حالة اللاعب وتقف بجانبه لعبور الأزمة والعودة مجددا للملاعب.

يشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة فرضت نظام الإغلاق في البلاد، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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