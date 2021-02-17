الإنتاج الصناعي الأمريكي يرتفع بأكثر من التوقعات

2021/02/17 | 19:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، ليتجاوز تقديرات المحللين، مع زيادة قوية للصناعات التحويلية.

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