نائب: الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على موازنة 2021

2021/02/17 | 19:17 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية، سليم همزة، الاسبوع المقبل موعداً للتصويت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وقال همزة في تصريحات تابعتها 7sky، ان” الحوارات مفتوحة ومستمرة بين المركز والاقليم بشأن الموازنة، والوفد الكردي متفائل الى الان ومعظم الكتل السياسية اعلنوا رفضهم تمرير الموازنة الا بعد تثبيت حصة الكرد”.

واضاف ان” الكتل السياسية سابقا لم تكن متفقة فيما بينها حول متطلبات الاقليم في الموازنة؛ لكنهم اطلقوا الضوء الاخضر لرئيس تحالف الفتح، هادي العامري، للاتفاق مع الوفد الكردي بشان ملف النفط”.

وتابع همزة ان” الوفد الكردي المفاوض برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني ناقش الاثنين، مع العامري حصته في الموازنة ولكن ليس هناك اي شي جديد ولم نجد الى الان اي خطوات عملية لايجاد الحل”، مرجحاً” التصويت على الموازنة في الاسبوع المقبل”.

وأجتمع قوباد طالباني نائب رئيس اقليم كردستان والوفد المرافق له مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، مساء الاثنين في العاصمة الاتحادية بغداد.

ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات التي يعقدها وفد حكومة الاقليم في اطار زيارته الى بغداد لاستكمال الحوارات بشأن حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وبحث العامري وطالباني خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية في العراق، حيث شدد الجانبان على ضرورة ايجاد حلول جذرية للمسائل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ومشروع قانون الموازنة الاتحادية واتفقت آراؤهما على ضرورة حسمها على أساس الدستور والقانون، وبما يحفظ حقوق الجميع.

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