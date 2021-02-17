سياسي: أمريكا دخلت الخط وكردستان بدأت تستغل حادثة مطار أربيل لإحياء فكرة الاقليم

2021/02/17 | 19:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / خاص..

اكد عضو مجموعة العراق للبحوث السياسية، عدنان البهادلي، الأربعاء، ان حكومة كردستان ستعمل على استغلال حادثة قصف مطار أربيل للتقرب بشكل كبير من إدارة بايدن.

وقال البهادلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” الاحداث الأخيرة في كردستان تبعتها تحركات كردية سرية نحو البيت الأبيض لاحياء فكرة الاقليم الكردي بعيدا عن بوابة بغداد”، مبينا، ان” التصريحات الأخيرة لقادة الكرد ودعوتهم لمجلس الامن تجاوز على صلاحيات الحكومة الاتحادية وخصوصا ان المباحثات بين بغداد واربيل ماتزال قائمة ولم تنته بعد”.

وأوضح، ان” الحديث عن تقارب قديم بين الكرد وبايدن حديث ماضي فهو اليوم رئيس أمريكا ولديه خطط يبحث تطبيقها في المنطقة وما الكرد في العراق وسورية الا فرصة لمد نفوذه الى شمال سوريا بالكامل وتقويض السيطرة الروسية على المنطقة واستخدامها قاعدة عمليات جديدة لتنظيمات ربما ستظهر مع مرور الوقت”.

وأضاف، ان” معلومات دقيقة أكدت عزم كردستان إرسال وفد الى واشنطن بعد اتصالات متبادلة بين الطرفين”، منوها، إلى ان” السفير الأمريكي في أربيل لعب دور كبير في أحياء قضية الاقليم وحث الكرد على الذاهب لواشنطن وطلب العون”.

واوضح، ان” كردستان عدت ورقة تظلم تتضمن اكثر من ١٠ مطالب تعتبرها حق مغتصب من قبل بغداد”، موضحا، ان” حادثة القصف وما قبلها من حوادث ضمن تلك القائمة التي سترافق الوفد الكردي الى واشنطن”.

واشار الى ان” الحكومة العراقية لا تعلم اي شيء عن هذه الخطوات وان علمت فلا تستطيع القيام باي اجراء وتبقى تنتظر النتائج ومزاجيات إدارة بايدن”.انتهى / 25ر

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