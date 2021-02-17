وكيل بيل ينتقد قرار مورينيو

2021/02/17 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل لاعب توتنهام، عدم مشاركة النجم الويلزي في المباريات بانتظام مع السبيرز.

ويلعب جاريث بيل مع توتنهام على سبيل الإعارة من صفوف ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال بارنيت، في تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز “عدم مشاركة بيل بانتظام؟ إنه يقترب من نهاية مسيرته.



عليك أن تسأل مورينيو عن سبب هذا الأمر”.

وأضاف “إنهم يقولون ماذا حدث لبيل.



لقد فاز بألقاب خارج إنجلترا أكثر من أي لاعب بريطاني آخر في التاريخ”.

وتابع “إنه يتمتع بوضع مالي رائع، ولديه ما يكفي من المال لبقية حياته.



لديه أسلوب حياة جيد للغاية”.

وعن انتقال بيل إلى توتنهام للمرة الأولى في 2007، علق بارنيت “مع جاريث كنا نعرف دائمًا أين يريد أن ينتقل”.

واختتم “كنا نعلم أنه يمتلك موهبة، لذا عندما حصل على عروض، أول شيء فعلناه هو النظر إلى الأندية المتاحة، والتي تستطيع إحراز تقدم في مسيرة بيل”.

يذكر أن توتنهام خاض 22 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عقب ضم جاريث بيل، إلا أن الأخير شارك في مباراتين فقط.

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