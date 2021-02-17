نيمار يتخذ قراره وينتظر ميسي

2021/02/17 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، قريبا من تجديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2022، بحسب تقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن نيمار سيجدد عقده حتى عام 2026، ليظل قائدًا لمشروع سان جيرمان، في انتظار قرار زميله كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده هو الآخر في صيف 2022، ولم يحسم مصيره حتى الآن.وأوضحت الصحيفة أن ملف تجديد نيمار “شبه محسوم” منذ عدة أشهر، حيث يمر بأفضل فترات مسيرته الكروية، ومع ذلك، فإن قدوم صديقه وزميله السابق في برشلونة، ليونيل ميسي، سيعجل توقيع عقده الجديد.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2017، مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، التي بلغت 222 مليون يورو.

وحاول برشلونة استعادة نيمار، في صيف 2019، إلا أن تمسك النادي الباريسي ببقائه، حال دون إتمام الصفقة.

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