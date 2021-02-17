جوارديولا: التوقف الدولي سيزيد الإصابات بكورونا

2021/02/17 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن البريميرليج يجب أن يشعر بالقلق، من فترة التوقف الدولية المقبلة في مارس/آذار، وإمكانية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بسببها.

وسجل البريميرليج إصابتين فقط بفيروس كورونا، ما بين يومي 8 و14 فبراير/شباط الجاري، وهو نفس عدد حالات الأسبوع الذي سبقه، وهي أقل حصيلة يسجلها هذا الموسم.

وعما إذا كانت هناك محادثات، بين الأندية والاتحادات الوطنية، قال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “لا، ولا أعرف الموقف، لكن أعتقد أن البريميرليج يجب أن يشعر بالقلق، بل كل الدوريات أيضًا”.

وأضاف: “أعرف أن الاتحادات الوطنية، بحاجة لخوض التصفيات والمباريات الودية، للتحضير لبطولة اليورو في الصيف..



هذا أمر طبيعي”.

وتابع: “لكن السبب وراء وجود حالات إيجابية عديدة في البريميرليج، في السابق، وتقلصها بشكل واضح الآن، هو عدم تحرك اللاعبين..



فقط من المنزل إلى التدريبات، والعكس”.

وواصل جوارديولا: “عندما تسافر عبر الطائرات، يمكن أن يحدث أي شيء..



الأمر صعب بما يكفي للسيطرة عليه، وبالتالي أتوقع ارتفاعا جديدا..



كنت أفضل قول عكس ذلك، لكن من خبرتي مما حدث في السابق، عندما تتحرك، فأنت تخاطر بالإصابة بالفيروس”.

وأتم: “ما يمكننا فعله هو اتباع البروتوكول، ونصائح الأطباء والعلماء..



لكن رأيي المتواضع، هو أن علينا التعامل بحذر حتى الصيف”.

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