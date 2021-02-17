التطبيعية: تعليمات جديدة تخص المرحلة الثانية للممتاز بعد إستثنائها من توقف النشاط الرياضي

2021/02/17 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

أكد أمين عام الهيأة التطبيعية لإتحاد الكرة محمد فرحان اليوم الاربعاء ( 17 شباط 2021)،أن لجنة المسابقات تعتزم إصدار تعليمات صارمة تخص المرحلة الثانية لمنافسات دوري الكرة الممتاز والتي ستنطلق الاسبوع المقبل بعد الإستثناء من توقف النشاط الرياضي.

وقال فرحان في حديث لـ (بغداد اليم)،إن" هناك تشدد أكثر من السابق ستبلغ به الاندية بإشعارات رسمية تخص الوقاية من وباء كورونا، منها يجب أن لايتعدى حضور الفريق في الوحدة التدريبية لإكثر من (60) شخصاً".

وأضاف،" أما في المباريات الرسمية فأن الحضور سيكون على القائمة الرسمية للفريقين إضافة للمسؤولين عن كل مباراة، وسيكون التشدد على أصحاب الباجات بالنسبة للإعلام ولايمكن السماح لأي شخص بالدخول، إضافة الى أن اللاعبين الاحتياط والمذكورين في القائمة فلا يسمح لهم الجلوس على دكة البدلاء بل على المدرجات وبنظام التباعد".

وكانت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، قد عقدت اليوم الأربعاء 17/2/2021 ، اجتماعاً تداولياً في مقر الاتحاد مع مشرفي مباريات دوري الكرة الممتاز، بحضور عضو التطبيعية الدكتور اسعد لازم، والأمين العام محمد فرحان، ورئيس اللجنة الدكتور حيدر عوفي، وبقية أعضائها .

وقالَ الأمين العام، محمد فرحان في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن "عمل المشرفين يُعد من أهم عوامل نجاح منافسات الدوري والعبور فيها الى بر الأمان، ويتطلب من الجميع تطبيق شروط السلامة لمواجهة جائحة كورونا" .

وتطرقَ رئيس لجنة المسابقات، الدكتور حيدر عوفي، في الاجتماع، الى السلبيات والايجابيات التي ظهرت في المرحلة الأولى من دوري الكرة الممتاز، وحث على تجاوز السلبيات وتعزيز الجوانب الايجابية بما يخدم مشوار الدوري.

وتمَ الاتفاق، بالاجتماع، على ضرورة تطبيق شروط السلامة بحذافيرها في المرحلة الثانية تماشياً مع توجيهات خلية الأزمة، وإلزام الجميع بالإرشادات الصحية للحفاظ على سلامة اللاعبين والملاكات الإدارية والتدريبية والإعلامية.

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