2021/02/17 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نقلت وكالة رويترز عن صحيفة ”وول ستريت جورنال“ اليوم الأربعاء أن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها النفطي خلال الأشهر المقبلة، بعد خفضه في الآونة الأخيرة، وذلك نقلا عن مصادر تسدي المشورة إلى المملكة.

ومن المتوقع أن تعلن السعودية خططها عندما يجتمع تحالف لمنتجي النفط الشهر المقبل، بحسب تقرير ”وول ستريت جورنال“ التي أضافت أن زيادة الإنتاج لن تبدأ قبل أبريل/نيسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تخطط لزيادة إنتاج النفط وسط تعافي الأسعار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تخطط لزيادة إنتاج النفط وسط تعافي الأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).