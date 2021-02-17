اعتقال 3 متهمين “بالدكة العشائرية” في ميسان

2021/02/17 | 19:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان اعلنت شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة متهمين بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين بما يعرف “بالدكة العشائرية”.وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز قسم شرطة حطين في محافظة ميسان وبمشاركة قوة من أفوج طوارئ ميسان، تمكنت من إلقاء القبض على …

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