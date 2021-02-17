المرور توضح بشأن عودة نظام الزوجي والفردي للمركبات

2021/02/17 | 19:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استبعدت مديرية المرور العامة، الأربعاء، إمكانية عودة نظام الزوجي والفردي على المركبات. وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إنه “حتى الآن لا توجد تعليمات بشأن الجهة التي ستقوم بتغريم المخالفين على عدم ارتداء الكمامة هل المرور أم الشرطة المحلية أم القوات الماسكة للأرض”. وبشأن …

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