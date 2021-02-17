أزمة كركوك تصدر عدة قرارات لمواجهة جائحة كورونا

2021/02/17 | 19:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أصدرت خلية الأزمة في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، حزمة مقررات لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.​ فيما يلي نص الوثيقة:

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