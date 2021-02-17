2021/02/17 | 19:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندسة نازنين محمد وسو، احالة مشروع اعمار جسر الموصل الرابع للتنفيذ في محافظة نينوى.وقالت في بيان ان : مشروع الجسر سينفذ بإشراف دائرة الطرق والجسور بتمويل من قرض البنك الدولي.واضافت ان: الجسر هو رابع جسور الموصل التي تربط جانبي المدينة ويبلغ طوله مع المقتربات 1257 متراً./انتهى3

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