الحلبوسي يناقش الشأن الإنتخابي مع السفير الروسي

2021/02/17 | 19:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بالسفير الروسي للتباحث حول الأوضاع السياسية في البلاد....

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