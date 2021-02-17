2021/02/17 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، والسفير الهندي لدى بغداد، بيراندار سينغ ياداف، اليوم الأربعاء، تسهيل اجراءات السفر بين البلدين.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الحلبوسي، استقبل سفير الهند لدى بغداد بيراندار سينغ ياداف”، لافتاً إلى ان “اللقاء، ناقش العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي والسفير الهندي يبحثان تسهيل إجراءات السفر بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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