مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الدولية والعربية - شه مال عادل سليم

2021/02/17 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شه_مال_عادل_سليم لا لأ ستمرار القيود على حرية الرأي والتعبير ..لا لعرقلة حرية الصحافة ..اناشد المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الدولية والعربية والمحلية بالتدخل العاجل للضغظ على حكومة إقليم كوردستان من اجل اطلاق سراح الصحفيين والناشطين المدنيين في إقليم كوردستان , الذين حكمت محكمة جنايات أربيل يوم امس المصادف 16 شباط 2021 على مجموعة منهم بالسجن ست سنوات بتهمة تهديد (الأمن القومي) ,حسب المادة 47 ـ 48 ـ 4 ......





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