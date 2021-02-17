السفارة الأميركية تصدر بياناً حول تنفيذ اتفاقيات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

2021/02/17 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، الأربعاء، التركيز على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة في آب الماضي. وذكر بيان للسفارة تابعه “النور نيوز”، أنه” التقى السفير تولر بمجلس الأعمال الأمريكي العراقي التابع لغرفة التجارة الأمريكية لمناقشة سير تعاون الولايات المتحدة مع العراق …

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