الطالباني وتولر يبحثان الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة

2021/02/17 | 19:31 - المصدر: قناة التغيير

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بحث نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني خلال لقائه مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، اخر التطورات على الساحة العراقية وإقليم كردستان وسير مفاوضات وفد الإقليم مع بغداد بشأن الموازنة والهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لطالباني أن الأخير التقى خلال زيارته إلى بغداد السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، حيث ناقش الجانبان سير الحوارات التي يجريها وفد الإقليم في بغداد بشأن مشروع قانون الموازنة والاجتماعات واللقاءات مع الاطراف المعنية.

وفيما يخص الهجوم الصاروخي على اربيل ، شدد الجانبان على ضرورة حماية امن العراق وكردستان.

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