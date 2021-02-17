2021/02/17 | 19:35 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 17 فبراير 2021 | 07:33 مساءً | عدد القراءات : 4

التخطيط تحدد طرق الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط

حددت وزارة التخطيط، الاربعاء، طرق الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، إن "الموازنة وضعت على سعر تخميني للنفط هو 45 دولارا للبرميل، في حين هناك توقعات بأن يصل سعر النفط في الاسواق العالمية الى 65 دولارا للبرميل"، مؤكدا أنه "سيتحقق فائض سعري على اعتبار أن العراق يبيع نفطه اقل من السوق العالمية بـ 5 دولارات".

وأضاف، أن "الفارق في السعر سيذهب باتجاهين الاول سد عجز الموازنة، والاخر في حال الاستمرار بالارتفاع سيصار في النصف الثاني من السنة المالية الى موازنة تكميلية للاستفادة منها في الجوانب الاستثمارية والتشغيلية".

وأشار الى أن "ارتفاع اسعار النفط سيكون له تأثير ايجابي على المشاريع الاستثمارية حيث هناك اكثر من 6 الاف مشروع قيد الانجاز في عموم العراق".

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