الغضب على مقتل الجنود الأتراك.. تحشيد يهدد

2021/02/17 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الأوساط الداخلية التركية منذ يومين حشدا مضادا غير مسبوق ضد "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض، ورغم أنه ليس الأول من نوعه، إلا أن ما يميزه الآن هو التوقيت، وجملة الاتهامات التي وجهها مسؤولون في الحزب الحاكم وآخرين حلفاء له حول ارتباط الأخير بـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب، واعتباره كواجهة سياسة له.

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