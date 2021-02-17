انفوغرافيك.. انهيار مبيعات السيارات في الدول الأوروبية.. ارتفاع في دولتين وهبوط في البقية

2021/02/17 | 19:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهيار مبيعات السيارات في الدول الأوروبية..ارتفاع في دولتين وهبوط في البقية.

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