2021/02/17 | 19:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاربعاء، أن توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا في العالم يتم بشكل “غير عادل وغير متساو”.ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، عن غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، قوله إن “130 دولة لم تتلق جرعة واحدة من اللقاح”، لافتاً إلى أنه “في هذه اللحظة الحرجة، تعد المساواة في اللقاح أكبر اختبار أخلاقي أمام المجتمع العالمي”.وقال غوتيريش: “يجب أن نسعى جاهدين لضمان حصول جميع الناس في كل مكان على فرصة التطعيم في أسرع وقت ممكن..ومع ذلك، كان توزيع اللقاحات متفاوتًا وغير عادل إلى حد كبير”.وشدد غوتيريش على أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامم المتحدة: توزيع اللقاحات ضد كورونا يتم بشكل غير عادل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة: توزيع اللقاحات ضد كورونا يتم بشكل غير عادل) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة: توزيع اللقاحات ضد كورونا يتم بشكل غير عادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).