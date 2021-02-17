المسابقات تجتمع بمشرفي مباريات الدوري الممتاز

2021/02/17 | 19:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] عقدت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اليوم الأربعاء 17/2/2021 ، اجتماعاً تداولياً في مقر الاتحاد مع مشرفي مباريات دوري الكرة الممتاز، بحضور عضو التطبيعية الدكتور اسعد لازم، والأمين العام محمد فرحان، ورئيس اللجنة الدكتور حيدر عوفي، وبقية أعضائها .

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