العمل تعلن مجموع بطاقات ’الماستر كارد’ التي تم إصدارها لرواتب المعين المتفرغ

2021/02/17 | 19:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، إنها أصدرت 17659 بطاقة "ماستر كارد" للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (17 شباط 2021)، أن "عدد بطاقات ماستر كارد الصادرة للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان خلال الفترة من 20/ 12/ 2020 ولغاية 17/ 2/ 2021، بلغ 17659 بطاقة".

وقال رئيس الهيئة عصام عبداللطيف التميمي وفق البيان، إن "أقسام هيئة ذوي الإعاقة في بغداد والمحافظات ما زالت مستمرة يوميا خلال ساعات العمل الرسمية بإصدار البطاقات للمشمولين براتب المعين المتفرغ وذلك بالتعاون مع الجهات المصرفية المعنية بذلك".

وأشار التميمي إلى "جهود العاملين في الأقسام وترجمتهم توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي القاضية بسرعة انجاز معاملات المشمولين بامتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 بالدقة والمهنية العالية، للتخفيف عن كاهل المواطن".

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