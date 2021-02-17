محافظة عراقية تستبق قرار اللجنة العليا وتعلن حظر التجوال ابتداءً من مساء اليوم

2021/02/17 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت إدارة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية ابتداءً من مساء اليوم.

وذكرت إدارة الديوانية، في بيان مقتضب موجه إلى أبناء المحافظة، تلقته (بغداد اليوم) أن "حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، مع تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا".

واستثنى قرار تعطيل الدوام في الديوانية، "مؤسسات الأجهزة الامنية والصحية والخدمية".

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، يوم السبت الماضي، 8 قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب بيان أصدرته لجنة الصحة، وتلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، تقرر فرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من الـ18 من شباط الجاري.

وقررت اللجنة، اغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات لمدة اسبوعين، فيما وجهت بمنع اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين.

وتقرر ايضا، التوجيه باغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، فضلا عن منع اقامة حفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار اخر .

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

واستثنت اللجنة من قرار حظر التجوال كوادر الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية والإعلاميين ومحال بيع الخضار من حظر التجوال.

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