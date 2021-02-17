خبير صناعي يحذر من توقف 40 مصنعا خاصا وتسريح الاف العمال بسبب قرار لوزارة النفط

2021/02/17 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حذر الخبير الصناعي مستشار غرفة تجارة بغداد خالد الولي من توقف 40 مصنعا خاصا وتسريح الاف العمال بسبب قرار لوزارة النفط.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : شركة المشقات النفطية في وزارة النفط رفعت سعر لتر النفط الاسود الخام المجهز للمصانع والشركات الإنتاجية من مئة دينار الى ٢٥٠ دينارا ، ما سيتسبب برفع اسعار الدهون والكاز والأسفلت وغيرها .وتابع ان : ما يقارب من ٤٠ مصنعا للقطاع الخاص مهددة بالتوقف وتسريح الالاف من العاملين اضافة لزيادة اسعار الكاز والدهون المجهزة للمولدات الاهلية والخاصة ، ما يؤدي الى رفع سعر الأمبير .ودعا الولي وزارة النفط الى : التراجع عن القرار لآثاره الاقتصادية والمعيشية ، والى اهمية ان تكون هناك رؤية ودراسة حكومية عالية المستوى لكل القرارات قبل اتخاذها ، كوّن ما يقرر حاليا يثقل كاهل المواطنين وسط الازمات الاقتصادية والمالية والتقلبات التي تمر بالعراق والمنطقة ./انتهى3

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