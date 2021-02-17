القبض على / 3 / من مروجي المخدرات في ديالى

2021/02/17 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوة امنية من قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة ديالى القبض على / 3 / من مروجي المواد المخدرة .وقال مصدر في شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة من قسم مكافحة المخدرات القت القبض على / 3 / من مروجي المخدرات قرب بعقوبة .مركز محافظة ديالى ./انتهى

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