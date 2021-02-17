رغد صدام حسين تكشف معلومات حصرية عن أيام عائلتها الأخيرة بقصر الحكم

2021/02/17 | 19:48 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق للعربية، أسراراً تذاع لأول مرة وحصرية عن أسرار الأيام الأخيرة لها ولعائلاتها قبل هروبها من قصر الحكم في العراق.

وتواصل ابنة الرئيس العراقي الأسبق، الكشف عن المزيد من الأسرار في سلسلة لقاءاتها مع قناة "العربية"، منها تفاصيل هروبها من العراق، وموقفها من إمكانية العودة مجدداً إلى البلاد.

وفي الحلقة الثالثة، تتحدث رغد عن ذكرياتها حول احتلال الكويت، فضلاً عن رأيها فيما إذا كان والدها أخطأ في قرار الحرب.

وتتضمن الحلقة جانباً إنسانياً، يتمثل في أيام رغد الأخيرة في العراق وذكرياتها بعد قصف مزرعتها.

وتكشف رغد أيضا طريقة هروبها من العراق، ومن ساعدها على الخروج وصولا إلى الحدود السورية.

وستجيب رغد عن أسئلة "العربية" حول ممتلكاتها، وعما إذا كانت استطاعت تهريب بعضها.

كما يتضمن الجزء الثالث حديثا مستفيضا عن ظروف مقتل شقيقيها قصي وعدي، وكيف تمت الوشاية بهما.

وتبث "العربية" الحلقة الساعة 19 بتوقيت السعودية، 16 بتوقيت غرينتش.

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