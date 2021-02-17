2021/02/17 | 19:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تداولاتها منخفضة اليوم الأربعاء مع عزوف المستثمرين عن وضع رهانات كبيرة قبيل صدور وقائع اجتماع يناير كانون الثاني لمجلس الاحتياطي الاتحادي.تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.1 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة ليفتح على 31485.61 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 14.1 نقطة أو 0.36 بالمئة ليسجل 3918.5 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 135.9 نقطة أو 0.97 بالمئة إلى 13911.649 نقطة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض الأسهم الأمريكية وسط ترقب لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض الأسهم الأمريكية وسط ترقب لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).