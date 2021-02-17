2021/02/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو على ضفاف الإنتخاباتكلما يُعلن موعدٌ أو تقديم أو تأجيل للإنتخابات العامة "البرلمانية" في العراق، تثار عواصف عن المناسبة وحولها.



يبدأ التشنج والقلق والطحن والنطح وكواتم الصوت و"تحليلات الخبراء" والإفتفاء بشقيه السياسي والديني وحتى العشائري.



لتزيد حالة الناس قلقاً وإرتباكاً فوق ما هم فيه، خاصة منهم، أولئك الذين كان سعيهم أو حظهم أو فرصتهم من الوعي أو الإطلاع أو المتابعة بسيطاً.



ومن المصالح والإنت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أَحم، عندنا إنتخابات 1 ـ 7 - عبدالحميد برتو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أَحم، عندنا إنتخابات 1 ـ 7 - عبدالحميد برتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).