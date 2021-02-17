جريمة جديدة ترتكبها ميليشيا إيرانية-عراقية في أربيل - كاظم حبيب

2021/02/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب لم تكتف الميليشيات الإيرانية-العراقية الولائية بارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحق المحتجين والمتظاهرين وقوى الانتفاضة التشرينية في مختلف مدن الوسط والجنوب والعاصمة بغداد، سواء بالقتل أو الاختطاف والتغييب أو الابتزاز والتهديد والنهب والسلب، فحسب، بل مطت جرائمها البشعة إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، في محاولة خبيثة لتقويض الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى والقلق في نفوس الناس.



فيوم أمس ......





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