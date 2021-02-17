2021/02/17 | 19:57 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.. مدافع الكرخ عدي شهاب يوقع على كشوفات نادي الشرطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/17 | 19:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. مدافع الكرخ عدي شهاب يوقع على كشوفات نادي الشرطة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. مدافع الكرخ عدي شهاب يوقع على كشوفات نادي الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).