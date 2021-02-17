صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 312 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/17 | 19:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 312 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 246 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 312 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

246 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع المدائن 79 حالة

قطاع الاعظمية 8 حالات

قطاع الاستقلال 14 حالة

قطاع بغداد جديدة 55 حالة

قطاع النهروان 83 حالة

قطاع الرصافة 7 حالات

– 66 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

16 حالة في مدينة الصدر

6 حالات في البلديات

5 حالات في منطقة النهروان ومثلها في الزعفرانية وكذلك في الشعب

4 حالات في كل من المشتل و الاعظمية و شارع فلسطين .

3 حالات في كل من الغدير و الجادرية و المدائن .

وحالتين في كل من المناطق التالية : المنصور و بغداد جديدة و القادسية و الامين .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 78184 توفي منهم 1419 للاسف فيما اكتسب الشفاء 74126 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 2432”

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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