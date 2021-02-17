الحلبوسي والسفير الهندي يبحثان تسهيل إجراءات السفر بين البلدين في ظل قيود كورونا

2021/02/17 | 19:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع سفير الهند لدى بغداد بيراندار سينغ ياداف، موضوع التأشيرات وتسهيل إجراءات السفر بين العراق والهند في ظل القيود المفروضة جراء جائحة كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، سفير الهند لدى بغداد بيراندار سينغ ياداف”.

واضاف البيان، انه “جرى، خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وكذلك بحث موضوع التأشيرات وتسهيل إجراءات السفر بين العراق والهند في ظل القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

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