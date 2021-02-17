أربع وفيات وأربع جرحى في حريق بمخيم للنازحين الايزيديين

2021/02/17 | 19:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – زاخو اندلع حريق عند الساعة الثانية من فجر صباح اليوم الأربعاء 2021/2/17 في مخيم بيرسفي 2، للنازحين الايزيديين، ضمن قضاء زاخو بمحافظة دهوك، أسفر عن وفات 4 أشخاص و 4 جرحى.توفى نازح إيزيدي يبلغ من العمر 31 عامًا في مخيم بيرسفي 2، والذي يسكنه المئات من العوائل الايزيدية منذ الإبادة الايزيدية …

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