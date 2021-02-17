كربلاء تسجل طفرة في عدد الإصابات بكورونا

2021/02/17 | 19:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم الصحة العامة بدائرة صحة محافظة كربلاء في بيان اليوم الاربعاء، تسجيل نحو 500 حالة جديدة بجائحة كورونا في مناطق متفرقة في المحافظة .

وذكر البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه إن "عدد الفحوصات الخاصة الخاصة بمرض الكورونا ( 1540 pcr ) , ( 549 rapid test ) فحصاً، أظهر اصابة ( 498 ) شخص بالمرض، حيث نسبة الإصابات الى عدد الفحوصات ( 35 % ) , والحالات المحالة الى المستشفى بلغت ( 61 ) حالة، وان الحالات البسيطة التي تتلقى العلاج المنزلي وصلت الى ( 437 ) حالة، وان عدد حالات الشفاء بلغت ( 84 ) حالة، اما عدد حالات الوفيات ( 2 ) .

وطالب بيان صحة كربلاء المواطنين، الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية المتمثلة بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون، وغسل الفواكه بالماء والمعقمات .

PUKmediaجميل زنگنة / كربلاء

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