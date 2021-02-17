العراق: إصابات بين الأطفال بسلالة كورونا المتحورة

2021/02/17 | 19:57 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد معدل الإصابات بفيروس كورونا والسلالة الجديدة (Getty)

بالتزامن مع تصاعد معدل الإصابات بفيروس كورونا في العراق، بشكل يومي والتي زادت اليوم الأربعاء، عن أكثر من 3500 إصابة، تم تسجيل إصابات بالسلالة المتحورة من الفيروس بين الأطفال، في وقت يعتزم تطبيق إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت محافظة ذي قار إصابة طفل يزيد عمره عن عام واحد فقط، ووفقا للدكتور فائز الغراوي من وزارة الصحة، فإن "الطفل أصيب بالسلالة المتحورة، وحالياً يخضع للعلاج في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "المريض يتنفس بصعوبة جدا تحت جهاز التنفس الاصطناعي".

وأشار إلى "الطفل أصيب خارج المستشفى، وتبين فيما بعد أن عائلته سجلت أيضاً إصابات بالسلالة المتحورة"، مؤكداً أن "هناك تزايداً في إصابات الأطفال، إذ تم تسجيل إصابات جديدة لمحافظتي النجف وذي قار والبصرة".

يأتي ذلك في ظل استمرار تزايد الإصابات اليومية، إذ أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه "تم تسجيل 3575 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في عموم مناطق البلاد"، وبينت أن حالات التعافي بلغت 1236 حالة، فيما توفي 12 من المصابين بالفيروس".

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات في العراق منذ بداية دخول الفيروس، وحتى اليوم بلغ 653557، بينما تعافى منهم 611036، وتوفي 13204.

إلى ذلك، يعتزم البرلمان العراقي مساءلة وزارة الصحة عن سبب تأخر وصول لقاح كورونا، وقال النائب عباس العطافي إن "هناك تقصيراً كبيراً في عمل وزارة الصحة أدى إلى تأخير وصول لقاح كورونا حتى الآن"، مبيناً في تصريح صحافي أن "تقصير الوزارة لا ينحصر بشأن اللقاح فحسب، بل في مجمل عملها، من جانب تقديم الخدمات الصحية، في الملفات الأخرى غير المتعلقة بفيروس كورونا".

وأشار إلى أن "البرلمان عازم على استضافة وزير الصحة حسن التميمي والكوادر الصحية المتقدمة في الوزارة، للوقوف على أسباب التقصير والإهمال بجانب اللقاحات والخدمات الطبية الأخرى، والتي تسببت بإخفاقات بالجانب العلاجي المقدم للمواطنين".

يأتي ذلك في وقت تعتزم وزارة الداخلية تطبيق إجراءات الحظر والتشديد على المواطنين لأجل الالتزام بإجراءات الوقائية التي حددتها الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، "الوزارة عازمة على تطبيق الإجراءات التي حددها وزارة الصحة بشأن حظر التجول والالتزام بالإجراءات الصحية في الفترة المقبلة"، مبينا في تصريح صحافي، أن "الأوامر صدرت لجميع دوريات وقطاعات الوزارة بضرورة تطبيق الإجراءات حرفيا مع مراعاة الظروف الطارئة".

وأشار إلى أن "فرق الوزارة ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات في المناطق والأحياء في عموم البلاد وفرض الغرامات على المخالفين".

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