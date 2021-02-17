"التخطيط" العراقية تحدد طرق الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالميًا

2021/02/17 | 19:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت وزارة التخطيط العراقية، طرق الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والمتوقع وصولها إلى 65 دولارًا للبرميل.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "الموازنة وضعت …

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