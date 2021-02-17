الكشف عن معالج أجهزة “ماك” الجديدة

2021/02/17 | 19:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

تستعد شركة Apple لإطلاق أجهزة كمبيوتر تعتمد على معالج من الجيل الثاني من عائلة Apple Silicon.

سيكون المعالج أكثر إنتاجية كما سيزوّد بـ12 نواة، وسيكون النظام الفرعي للرسومات 16 نواة.

من المتوقع أن يعمل M1X بسرعة قصوى تبلغ 3.2 غيغاهرتز وسيعتمد على تقنية المعالجة 5 نانومتر، مثل أول معالج Apple Silicon.



يجب أن تكون شريحة M1X من Apple هي الأساس لجهاز MacBook Pro الجديد (14 و 16 بوصة) وكمبيوتر iMac مقاس 27 بوصة متعدد الإمكانات.

ستطرح كل هذه الطرازات في الأسواق في عام 2021.



ينتقل كوبرتينو بنشاط من معالجات x86 ، التي يتم إنتاجها لشركة Apple Intel ، إلى منصتها الخاصة.

لقد أثبتت أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تلقت شريحة Apple M1 الجديدة نفسها بالفعل كحلول قوية ومنتجة، بحسب ما نقل موقع Gizmochina.



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