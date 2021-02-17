العراق: طفلة تقتل والدتها بطريقة غريبة

2021/02/17 | 19:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مصدر امني في محافظة ذي قار، الأربعاء، أن امرأة لقيت مصرعها على يد طفلتها بطلق ناري، وسط مدينة الناصرية.

واضاف المصدر لـ موقع NRT عربية (17 شباط 2021)، أن "امرأة تبلغ من العمر 48 عاما من سكنة منطقة الإسكان الصناعي، لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بطلق ناري في الرأس تلقته من ابنتها البالغة من العمر 11 عاما أثناء عبث الأخيرة بالسلاح".

واشار أن "المرأة توفيت على الفور وتم نقل جثتها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الآخرين".

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