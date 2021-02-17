كربلاء تطالب وزارة الاعمار بالتدخل لاكمال مشروع مجاري متلكئ منذ 10 سنوات

2021/02/17 | 19:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء..

طالب قائممقام قضاء الهندية في كربلاء منتظر الشافعي، الاربعاء، وزارة الإسكان والاعمار بالتدخل لإنقاذ مشروع محطة معالجة المجاري المتوقف منذ 10 سنوات.

وقال الشافعي لوكالة /المعلومة/ إن “مشروع محطة معالجة مجاري الهندية المحال بقيمة 40 مليار منذ 10 سنوات بلغت نسبة الانجاز فيه 85 بالمئة، والمتبقي بعد انتهاء الاعمال المدنية الاعمال الميكانيكية والكهربائية، ولم تنجز بسبب مشاكل بين الشركة المنفذة والمصرف المتعاقدة معه الوزارة”.

واضاف ان “على وزارة الاعمار والاسكان التدخل بشكل جدي لاكمال المشروع كونه من اهم مشاريع البنى التحتية، وعملية اكساء الشوارع والخدمات متوقفة على اكمال المشروع وربط شبكات المجاري”.

يذكر ان مشروع محطة معالجة مجاري الهندية توقف العمل فيه عدة مرات بسبب الازمة المالية حيث كان من المقرر اكماله بمدة انجاز تبلغ ٣ سنوات منذ احالته في العام ٢٠١٠.” انتهى/ 25ش

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