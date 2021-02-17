روسيا: لا مسوغ قانوني للإفراج عن نافالني

2021/02/17 | 19:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت روسيا أنه ليس هناك أي أساس قانوني للإفراج عن المعارض الرئيس للكرملين أليكسي نافالني، رافضة بذلك طلبا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عنه.

وعد وزير العدل الروسي، كونستانتين تشويتشنكو، طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بغير المنطقي وغير القانوني، مضيفا أنه ليس هناك أي مسوغ قانوني للإفراج عن نافلني.

وكانت السلطات الروسية ألقت القبض على نافالني الشهر المنصرم لدى عودته إلى روسيا بعد محاولة تسميمه العام الماضي.

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