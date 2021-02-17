2021/02/17 | 19:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ان الهجوم الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل يُشكّل تصعيدًا خطيرًا.

وقال أبو الغيط في بيان له أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، والتصدي للمحاولات التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مُنوّهًا إلى أن استقرار إقليم كردستان ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على تضامن الجامعة مع العراق في حربه ضد الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية والخطوات التي تتخذها لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد كافة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة العربية: استقرار إقليم كردستان ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة العربية: استقرار إقليم كردستان ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).