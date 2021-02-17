2021/02/17 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عن طريق الخطأ..فتاة بعمر 12 عاماً تقتل والدتها بذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن طريق الخطأ.. فتاة بعمر 12 عاماً تقتل والدتها بذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن طريق الخطأ.. فتاة بعمر 12 عاماً تقتل والدتها بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).