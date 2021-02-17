العمل تعلن إصدار 17659 بطاقة “ماستر كارد” للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ

2021/02/17 | 20:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، إنها أصدرت 17659 بطاقة “ماستر كارد” للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات. وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أن “عدد بطاقات ماستر كارد الصادرة للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان خلال الفترة من 20/ 12/ 2020 …

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