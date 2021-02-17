2021/02/17 | 20:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التخطيط، الاربعاء، طرق الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “الموازنة وضعت على سعر تخميني للنفط هو 45 دولارا للبرميل، في حين هناك توقعات بأن يصل سعر النفط في الاسواق العالمية الى 65 دولارا للبرميل”، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: ارتفاع اسعار النفط سيكون له تأثير ايجابي على المشاريع الاستثمارية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: ارتفاع اسعار النفط سيكون له تأثير ايجابي على المشاريع الاستثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).